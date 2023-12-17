Три человека погибли при пожаре в Ижевске

Фото: t.me/mchs_official

Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в деревянном двухквартирном жилом доме, сообщила пресс-служба главка МЧС по Удмуртской республике. Еще пять человек — трое взрослых и двое детей успели эвакуироваться.

Инцидент произошел ночь на 17 декабря. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что у дома горит кровля по всей площади. В тушении возгорания были задействованы 47 человек и 17 единиц техники.

В ходе борьбы с огнем были обнаружены тела 50-летнего мужчины и семилетней девочки без признаков жизни, а также пятилетнего мальчика. Он был жив, но несмотря на усилия медиков, через час скончался.

На месте происшествия работают эксперты пожарной лаборатории МЧС, дознаватели и следователи. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Челябинске двое детей, четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик, погибли во время пожара в частном доме. Их родители и старший брат доставлены в больницу с ожогами. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание тепловентилятора.