Три человека погибли при пожаре в частном доме в Приморье

Фото: 54.mchs.gov.ru

В Кировском районе Приморья при пожаре в частном доме погибли три человека. Об этом сообщили в главке МЧС РФ. В числе погибших двое мужчин и одна женщина.

Инцидент произошел 30 августа в 03:10 по местному времени (20:10 29 августа по Москве). Сообщение о возгорании частного жилого дома в поселке Кировский Кировского района поступило на телефон пожарно-спасательной службы.

Уже через 4 минуты на месте работали огнеборцы. В ходе тушения пожара в доме были обнаружены тела двух погибших мужчин и одной погибшей женщины, — говорится в сообщении МЧС.

Когда пожарные прибыли на место происшествия. дом горел изнутри, пламя прорывалось на крышу постройки. Площадь распространения огня составила 32 квадратных метра

Причины происшествия устанавливаются. на месте работают дознаватели МЧС и следователи регионального СК.

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