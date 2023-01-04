Три человека погибли при пожаре в Башкирии

Фото: vk.com/mchsrb

Пожар в жилом бревенчатом доме на улице Ленина в деревне Ибракаево Стерлибашевского района

Три человека стали жертвами пожара в частном жилом доме в Стерлибашевском районе Башкирии. Причины возгорания и обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа, сообщается в Telegram-канале республиканского главка МЧС.

Пожар произошел в ночь на 4 января в деревне Ибракаево. Его площадь составила 92 кв. метра. В борьбе с огнем были задействованы 28 человек и 12 единиц техники.

После ликвидации возгорания на месте обнаружили тела двух мужчин 84 и 54 лет и 82-летней женщины. По данным прокуратуры, в доме проживали супруги-пенсионеры и их сын.

Ранее в селе Краснополье Оренбургской области произошел пожар в одной из квартир жилого дома. В результате погибли трое мужчин. Жильцы других квартир дома успели эвакуироваться.

В Туве во время пожара в частном доме пострадали семь человек — шестеро детей и один взрослый. Все они были госпитализированы. Четверых пострадавших поместили в реанимацию.