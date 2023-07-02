Три человека умерли после обработки погреба серной шашкой в Минусинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Минусинске Красноярского края двое мужчин и женщина умерли после обработки погреба серной шашкой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Единую диспетчерскую службу города. Также в больнице оказался 14-летний подросток. Такой способ обработки используется для уничтожения вредных бактерий, плесени, грибка, насекомых-вредителей. Он требует особой осторожности.

По окончании обработки жители дома почувствовали недомогание. Приехавшая скорая медицинская помощь констатировала смерть трех взрослых людей (двое мужчин и одна женщина), ребенок 14 лет госпитализирован, — заявили в диспетчерской службе.

В июне в Москве человек погиб при взрыве газовой трубы во время ремонта в котловане на Песчаной улице. В результате подрыва началось факельное горение газа.

До этого в Санкт-Петербурге в пятиэтажном здании на Омской улице местный 39-летний житель лишился нескольких пальцев после того, как поджег предмет, похожий на дымовую шашку. Мужчина нашел предмет во дворе и забрал с собой в дом. Взрыв произошел на лестничной клетке.