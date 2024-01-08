Три человека погибли при лобовом столкновении двух авто в Приморье МВД: три человека погибли в ДТП в районе поселка Домашлино в Приморье

Фото: УМВД России по Приморскому краю

Автомобили Toyota Surf и Toyota Corolla лоб в лоб столкнулись на трассе в районе поселка Домашлино в Приморье, сообщила пресс-служба МВД по региону. В результате ДТП погибли три человека.

Полицейскими предварительно установлено, что водитель автомашины Toyota Surf не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Toyota Corolla. В результате ДТП погибли три человека, — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, скорой помощи и следственно-оперативная группа. Правоохранители продолжают устанавливать все детали смертельного ДТП.

Ранее две иномарки столкнулись на 57-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск в Свердловской области, в результате чего погибла женщина. Также в аварии пострадали семь человек, включая пятерых детей.

Предварительно установлено, что водитель Chevrolet Niva ехал с небезопасной скоростью и не справился с управлением. В итоге автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ford Mondeo. В ГИБДД добавили, что водителя Chevrolet Niva проверили на состояние опьянения. Результат теста показал наличие 0,920 алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что доказывает нетрезвое состояние шофера.