Три человека погибли на месте после падения BMW c парковки ТРЦ в Краснодаре Двое взрослых и ребенок погибли при падении BMW с парковки ТРЦ в Краснодаре

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Водитель и два пассажира автомобиля BMW, который вылетел с третьего этажа крытой парковки торгового центра «Галерея», скончались от полученных травм. Один из погибших — ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале. По факту смертельного ДТП проводится доследственная проверка.

Находившиеся в салоне машины 37-летний водитель, женщина (пассажир) и несовершеннолетний ребенок (мальчик) от полученных травм скончались на месте происшествия, — сказано в сообщении ведомства.

На месте работали экстренные службы, однако спасти пострадавших они не смогли — полученные травмы были несовместимы с жизнью. По словам свидетелей, водитель перепутал педали газа и тормоза. Иномарка перевернулась в воздухе и упала на землю. Движение в этом месте заблокировано, на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Рошаль — Раменское, на скорости съехал в кювет. По предварительным данным, пострадали три человека. По одной из версий, водитель общественного транспорта не смог справиться с управлением. По другой версии, мужчина заснул прямо во время движения.