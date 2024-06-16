Три человека получили смертельные травмы в ДТП в Санкт-Петербурге «Mash на Мойке»: смертельная авария произошла в Петербурге

Смертельное ДТП произошло на Лахтинском проспекте в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, автомобиль Audi A4 вылетел с проезжей части и врезался в столб. Три пассажира немецкой иномарки погибли, водителя в тяжелом состоянии госпитализировали.

Как стало известно каналу, погибших пассажиров выбросило из салона в момент, когда автомобиль врезался в столб освещения. По информации канала, предварительно, находящийся за рулем мужчина не справился управлением, вылетел с дороги и повалил столб, после чего машина загорелась.

Ранее в поселке Горный Щит в составе Екатеринбурга местный житель за рулем автомобиля Nissan сбил трех пешеходов, а затем врезался в стену пивного магазина. По предварительным данным, в больницу с травмами доставили двух мужчин и женщину. Водитель от освидетельствования на опьянение отказался. Его передали в ГАИ для дальнейшего разбирательства.

До этого в ДТП в Подмосковье пострадал депутат Госдумы Алексей Езубов. Как сообщает РЕН ТВ, парламентарий, управляя Mercedes Benz, выехал на встречную полосу и врезался в Land Rover Discovery. Авария произошла в деревне Обушково, с места ДТП госпитализировали двоих пострадавших. По данным канала, у пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы.