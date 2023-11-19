Три человека погибли и еще 18 пострадали в Кузбассе из-за урагана

Фото: Ярослав Беляев/ТАСС

Три жителя Кемеровской области погибли и еще 18 пострадали в результате урагана, сообщили в администрации правительства Кузбасса. По распоряжению губернатора Сергея Цивилева в регионе введен режим повышенной готовности.

В связи прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории области, сопровождающегося усилением ветра до ураганных значений 33–35 м/с, произошло отключение электроэнергии на 143 котельных, 8 основных водозаборов, 9 угольных предприятий. Кроме того, более 150 домов и административных зданий получили повреждение кровель. Погибли три человека, 18 пострадали, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, — рассказал глава областного ГУ МЧС России Алексей Шульгин.

К настоящему моменту восстановлением системы ЖКХ занимаются 500 бригад, 100 бригад работают над устранением проблем с электроэнергией. Также собрана аэромобильная группировка ГУ МЧС России в составе 55 человек и 10 единиц техники.

Отмечается, что наиболее сложная ситуация складывается в Новокузнецке и Прокопьевске. В правительстве отменили занятия первой смены в некоторых школах в понедельник, 20 ноября. Также часть школ переведена на удаленное обучение.

Ранее СК РФ по Кемеровской области возбудил уголовное дело по статье о халатности после того, как два местных жителя погибли в результате падения дерева. Тела 58-летнего мужчины и 60-летней женщины обнаружили в Заводском районе в машине, на которую рухнуло дерево. В салоне также находились 71-летняя женщина и 72-летний мужчина, их госпитализировали с травмами.