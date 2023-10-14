Три человека насмерть отравились угарным газом в селе под Саратовом Три человека умерли от отравления угарным газом в селе Давыдовка под Саратовом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека погибли в результате отравления угарным газом в селе Давыдовка Саратовской области, сообщил в Telegram-канале ответственный за обеспечение безопасности жизнедеятельности в правительстве региона Юрий Юрин. По его словам, инцидент произошел ночью. Среди погибших — двое мужчин и одна женщина. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По предварительным данным, в ночное время в Пугачевском районе в селе Давыдовка на улице Советская в частном доме три человека отравились угарным газом. В результате отравления угарным газом женщина и двое мужчин погибли. Все обстоятельства произошедшего выясняются, — написал Юрин.

Ранее в Новокузнецке от отравления угарным газом погибла 12-летняя девочка. Ребенок надышался токсичными веществами во время пожара, вспыхнувшего в магазине на юге города. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

В Следственном комитете выяснили, что девочка осталась в магазине на ночь вместе с родственницей, работавшей там охранником. Утром женщина проснулась от запаха гари и разбудила ребенка. Пока они выбирались из магазина, девочка успела надышаться едким дымом. Она умерла по дороге в больницу. Женщина при этом выжила, но была госпитализирована.