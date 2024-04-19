Три беспилотника уничтожили над российским регионом МО: три БПЛА уничтожены над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскими системами противовоздушной обороны были уничтожены три беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, летательные аппараты пытались атаковать Белгородскую область.

С 21:00 до 22:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — уточнили в министерстве.

Ранее Telegram-канал Readovka со ссылкой на очевидцев информировал, что в Воронеже прогремел взрыв. По его данным, над одним из районов в небо поднялся густой столб дыма, начался сильный пожар, но какой объект загорелся — не говорилось. Власти и Минобороны РФ не комментировали эту информацию. Telegram-канал BRIEF предположил, что причиной взрыва стала атака беспилотников Вооруженных сил Украины.

До этого в пресс-службе администрации Запорожской области известили, что над Бердянском были сбиты две дальнобойные ракеты. Указывалось, что системы противовоздушной обороны поразили два снаряда Storm Shadow ВСУ.