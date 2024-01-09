Три беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины уничтожили в небе над Курской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. По информации Telegram-канала Mash, есть пострадавшие среди мирного населения.

По предварительной информации, средствами ПВО над территорией Курской области сбито три БПЛА самолетного типа. Спасибо нашим защитникам!написал Старовойт.

Глава региона добавил, что еще один беспилотник сбили над Курчатовским районом. Как сообщает Mash, украинские дроны летели в район Международного аэропорта им. Гуревича. По данным канала, в результате падения обломков одного из беспилотников женщина получила осколочные ранения, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что два украинских беспилотника упали на территории нефтезавода. На объекте топливно-энергетического комплекса произошло возгорание, его оперативно ликвидировали. В результате атаки ВСУ пострадали три человека, двое из которых отказались от госпитализации. По словам главы региона, они находятся в состоянии средней тяжести, им оказали необходимую медицинскую помощь.

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