Три беспилотника сбили в небе над Курской областью Губернатор Старовойт: средства ПВО сбили три дрона ВСУ над Курской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины уничтожили в небе над Курской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. По информации Telegram-канала Mash, есть пострадавшие среди мирного населения.

По предварительной информации, средствами ПВО над территорией Курской области сбито три БПЛА самолетного типа. Спасибо нашим защитникам! — написал Старовойт.

Глава региона добавил, что еще один беспилотник сбили над Курчатовским районом. Как сообщает Mash, украинские дроны летели в район Международного аэропорта им. Гуревича. По данным канала, в результате падения обломков одного из беспилотников женщина получила осколочные ранения, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что два украинских беспилотника упали на территории нефтезавода. На объекте топливно-энергетического комплекса произошло возгорание, его оперативно ликвидировали. В результате атаки ВСУ пострадали три человека, двое из которых отказались от госпитализации. По словам главы региона, они находятся в состоянии средней тяжести, им оказали необходимую медицинскую помощь.