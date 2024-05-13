Тревогу ракетной опасности объявили по всему Белгороду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На всей территории Белгородской области объявлена тревога ракетной опасности, сообщает Главное управление регионального МЧС. В ведомстве призвали жителей региона оставаться дома и не подходить к окнам.

РСЧС: на всей территории Белгородской области ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, — говорится в сообщении.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 13 мая сообщил, что Вооруженные силы Украины снова атаковали Белгород, противник задействовал два беспилотника самолетного типа. По его словам, один из дронов упал и сдетонировал на парковке коммерческого предприятия, в результате восемь легковых автомобилей были посечены осколками.

Ранее сообщалось, что после ракетного удара Вооруженных сил Украины по промзоне города Краснодона в Луганской Народной Республике число раненых увеличилось до шести. Известно о смерти трех человек. Глава региона Леонид Пасечник назвал атаку ВСУ подлой.

Утром 13 мая Минобороны России сообщило о перехвате силами ПВО 12 снарядов, запущенных ВСУ из РСЗО «Ольха» по Белгородской области, а также четырех ракет британского производства Storm Shadow над Крымом. Кроме того, украинские военные пытались атаковать дронами Курскую и Липецкую области, все беспилотники были также нейтрализованы.