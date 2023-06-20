Третья дочь главы Чечни награждена орденом Кадырова Хутмат Кадыровой вручили орден Кадырова

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Поздравления Хутмат Кадыровой с вручением ордена

Третья дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хутмат награждена орденом первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил в Telegram министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев. Он отметил, что 20-летняя Хутмат Кадырова внесла огромный вклад в развитие медицины региона.

На любом вверенном ей участке она показывает отличный результат, в таком юном возрасте за ее спиной огромной вклад в развитие медицины региона. Все потому, что она является патриотом своего народа и страны! — написал Дудаев.

В ноябре 2022 года вторая дочь главы Чечни, занимающая пост начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного, 22-летняя Хадижат Кадырова также была награждена высшим орденом республики. Дудаев тогда отметил, что за короткие сроки Кадырова показала себя как талантливый управленец, поднявший организацию на новый уровень.

Ранее Дудаев сообщил, что старшая дочь главы Чечни, министр культуры республики Айшат Кадырова получила звание «Заслуженный работник культуры ЧР». По его словам, возглавив министерство, она внесла множество «революционных и позитивных» изменений. Айшат тоже награждена орденом имени Кадырова.

Кроме того, Айшат вручили медаль «За защиту прав человека» за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чечни, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также за заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью.