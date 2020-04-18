Третий пациент с коронавирусом умер в Новосибирской области

https://static.news.ru/photo/afa0bb18-8196-11ea-bfac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Ещё один пациент скончался после заражения коронавирусной инфекцией в Новосибирской области. Общее число умерших составляет три человека.

Скончавшийся мужчина заразился коронавирусом в начале апреля, но обратился к врачам только через неделю. Медики диагностировали у него двустороннюю пневмонию и подключили к аппарату ИВЛ.

Пациент получал терапию согласно утверждённому протоколу лечения коронавирусной инфекции. Новосибирские врачи консультировались с московскими коллегами, — сообщили в региональном штабе.

Медики не смогли спасти мужчину, ему было 49 лет.

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 86 заболевших, 16 пациентов вылечились, трое скончались. Под медицинским наблюдением также находятся 1926 человек.

NEWS.ru писал, что скончался депутат Мосгордумы, у которого был выявлен коронавирус.

В России диагностировано 36 793 случая заболевания, из них 4785 выявлено за последние сутки, 3057 человек выздоровело, 313 скончались. В Москве 20 754 человека заболели, 1679 выздоровели, 148 умерли.