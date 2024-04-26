Третьеклассница «заминировала» несколько школ в Махачкале МВД: десятилетняя девочка в Махачкале сообщила о минировании нескольких школ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Десятилетняя девочка в Дагестане позвонила в экстренные службы с сообщением о минировании нескольких школ Махачкалы, заявила в Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева. Уточняется, что ребенок учится в третьем классе в одной из школ Хасавюртовского района.

Двадцать пятого апреля на номер экстренных служб Дагестана поступил звонок о том, что в нескольких школах Махачкалы «заложены взрывные устройства». Полицейские установили личность звонившей. Ею оказалась 10-летняя девочка — жительница Хасавюртовского района (Дагестана), ученица третьего класса, — написала Гариева.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, что массовый обзвон экстренных служб России с ложными сообщениями о минировании был зафиксирован сразу после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». По его словам, звонки производились с территории Украины.

До этого в Санкт-Петербурге неизвестный злоумышленник «заминировал» все мосты. Тревога оказалась ложной, заложенных бомб обнаружено не было. Анонимное сообщение поступило в Мостотрест. Учреждение, в свою очередь, уведомило об этом полицию. Сотрудники правоохранительных органов проверили Адмиральский, Большой Ижорский, Думский и некоторые другие мосты и не обнаружили никаких опасных предметов.