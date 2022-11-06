Третье уголовное дело завели после пожара в костромском кафе «Полигон» СК завел дело о халатности после пожара в костромском кафе «Полигон»

Фото: Ольга Евтушкова/РИА Новости

Следственный комитет завел уголовное дело о халатности должностных лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ) после пожара в костромском кафе «Полигон», сообщается в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, в заведении долгое время не проводились проверки пожарной безопасности и кафе не было обеспечено профилактикой пожаров. Ранее по факту ЧП были возбуждены уголовные дела о причинении смерти двум и более лиц по неосторожности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, контрольные мероприятия в здании кафе «Полигон» ответственными должностными лицами не планировались и не проводились длительное время. Ненадлежащее осуществление надзорных полномочий в сфере пожарной безопасности повлекло длительное отсутствие контроля за соблюдением в здании кафе требований пожарной безопасности, в связи с чем основная задача пожарной охраны в виде организации и осуществления профилактики пожаров на объекте не была обеспечена, — говорится в сообщении.

Дополнительный осмотр места происшествия проводят криминалисты и специалисты судебно-экспертного центра СК. Они изъяли дополнительные образцы для дальнейшего проведения пожарно-технической и взрывотехнической судебных экспертиз.

Пожар произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. м, ему был присвоен третий номер сложности. В результате трагедии погибли 13 человек. Предполагаемый виновник пожара был задержан полицейскими в шести километрах от места происшествия.

По данным СМИ, он недавно вернулся из зоны проведения спецоперации. Он признал вину. По данным правоохранителей, он несколько раз выстрелил из охотничьей ракетницы, из-за чего пламя распространилось за считанные минуты.