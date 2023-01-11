Треснувший от мороза дом в Новосибирске «починили» монтажной пеной

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В Новосибирске коммунальщики провели первые работы в жилом доме на улице Римского Корсакова, в котором от холода образовалась трещина. Хозяин одной из квартир Андрей рассказал «Сиб.фм», что управляющая компания заполнила трещины монтажной пеной, и больше никаких работ пока не проводилось. По словам мужчины, жильцы ждут дальнейшего обследования дома как снаружи, так и внутри.

Пока что все выполненные работы — это запенивание монтажной пеной трещин. Больше никаких работ. <...> Дома сейчас холодно. Дует с щели — она расширяется, — рассказал один из жильцов.

В региональном управлении СК ранее сообщили о начале проверки по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным ведомства, жильцы не пострадали.

Стена пятиэтажного дома на улице Римского Корсакова, 10 начала разрушаться еще в первых числах января. Жители заметили, что в подвале срезали батареи, из-за чего, предположительно, прорвало трубу с кипятком, который затек под фундамент.

Трещина в доме образовалась 10 января, когда температура воздуха в Новосибирске опустилась до −28 градусов. В некоторых квартирах с потолка посыпалась штукатурка. Прибывшие на место спасатели и коммунальщики предварительно заключили, что угрозы обрушения нет. По словам жильцов, трещина существует уже около двух лет, но от мороза она резко увеличилась.