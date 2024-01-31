Треш-стрим матерящийся женщины в нижнем белье попал в поле зрения МВД МВД: семью женщины поставили на учет из-за треш-стрима с дочерью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семью из Волгоградской области поставили на учет комиссии по делам несовершеннолетних из-за откровенной онлайн-трансляции, где женщина, будучи в нижнем белье, матом ругалась на маленькую дочь. Треш-стрим проходил весной 2023 года, отмечается в заявлении пресс-службы ГУ МВД по региону.

Видео снято и выложено в мае 2023 года, проверка по нему уже проведена — семья поставлена на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, — уточняется в сообщении.

По данным правоохранительных органов, семья проживала в городах Котово и Камышине. Полицейские связались с женщиной, она утверждает, что уже живет в другой области.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в убийстве 17-летней студентки педагогического колледжа, чье тело нашли сложенным пополам у мусорных баков в Воронеже. Речь идет о 28-летнем треш-стримере, который был в отношениях с убитой.

25 января Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий введение административных штрафов за треш-стримы. Сумма взыскания составит 700 тысяч рублей. В документе идет речь о любых незаконно распространяемых в Сети фото- и видеоматериалах с демонстрацией жестокости, сообщается на сайте ГД.