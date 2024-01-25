Трепову доставили в суд для вынесения приговора Обвиняемую по делу о теракте в Петербурге Трепову доставили в суд

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Дарья Трепова

Обвиняемую по делу о теракте на Университетской набережной в Санкт-Петербурге Дарью Трепову доставили в суд для оглашения вердикта. Прокуратура запрашивала для фигурантки дела 28 лет лишения свободы.

На опубликованных объединенной пресс-службой судов Северной столицы кадрах видно, что девушка явилась на заседание в белом свитере, с апельсинами и укладкой. Также, судя по видео, Трепова сохраняет спокойствие.

Ранее Трепова заявила в суде, что до последнего момента не знала, что в статуэтке, которую она пронесла на творческий вечер военкора Владлена Татарского, находилась бомба. Она рассказала, что журналист Роман Попков, чьи указания она выполняла, уверял ее, что в статуэтке только трекер для отслеживания местоположения и устройство для прослушки. Момент взрыва она описала как хлопок и вспышку, после которой погас свет. По ее словам, сначала она подумала, что в заведении загорелась проводка.

До этого в Самаре возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего студента, поддержавшего в социальных сетях Дарью Трепову. Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.

Летом 2023 года парень оставил комментарий под постом о предъявлении обвинений Треповой. Он написал, что таких, как она, «должны награждать». Экспертно-криминалистическое исследование подтвердило, что таким образом он публично оправдал терроризм, и правоохранители возбудили дело.