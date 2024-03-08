Тренировка по рукопашному бою привела к смерти ребенка В Коврове ребенок умер на тренировке по рукопашному бою

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ребенок из города Коврова Владимирской области скончался на тренировке по рукопашному бою 6 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. По данным ведомства, во время занятий мальчик потерял сознание. Несовершеннолетний не дожил до приезда скорой помощи.

По предварительным данным, 6 марта 2024 года в ходе тренировки мальчик потерял сознание и до приезда работников скорой помощи скончался, — заявили в СК РФ.

В ведомстве добавили, что после гибели ребенка было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования дела. Ответственным назначен руководитель СУ СК России по Владимирской области Артем Кулаков.

Ранее аналогичный инцидент произошел в одной из школ Павловского района Воронежской области. Во время урока физкультуры 15-летний школьник внезапно потерял сознание. Машина скорой помощи приехала в учебное учреждение в течение пяти минут, однако медикам не удалось реанимировать подростка. Школьник умер в больнице, несмотря на все усилия врачей. Причины его смерти не раскрываются.