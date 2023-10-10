Тренера детского ХК в Петербурге отстранили после случая изнасилования Тренера изнасилованного клюшкой воспитанника из Петербурга отстранили от работы

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Тренера юношеской хоккейной команды из Санкт-Петербурга отстранили от работы после инцидента с изнасилованием 12-летнего спортсмена, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на администрацию района Колпино. Ранее сообщалось, что над ребенком надругались его одноклубники с помощью клюшки. По факту случившегося проводится проверка, директора спортивной школы имени Н. Дроздецкого отозвали из отпуска.

Все необходимые для проведения проверки материалы переданы в правоохранительные органы. Всестороннее изучение всех обстоятельств конфликта находится на личном контроле главы администрации района Юлии Логвиненко, — заявили в районной администрации.

Инцидент произошел в раздевалке спортивной школы, утверждает мать пострадавшего. По ее словам, дети затеяли драку, в ходе ссоры один из них надругался над жертвой при помощи хоккейной клюшки. Отмечается, что в момент драки тренера команды не было на месте. Врачи обследовали ребенка и диагностировали у него ушиб. Мать 12-летнего спортсмена считает, что причиной конфликта стала зависть его одноклубников, вызванная его спортивными успехами. Правоохранители проводят проверку и устанавливают детали происшествия. С семьями мальчиков общаются сотрудники Следственного комитета.