Тренер, избивший мальчика за ошибки, отделался штрафом в 20 тысяч рублей Тренера в Новосибирске оштрафовали на 20 тысяч рублей за жестокие занятия с детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Новосибирске оштрафовал на 20 тысяч рублей тренера центра по спортивной гимнастике Евгения Подгорного, проводившего жестокие тренировки, на которых избивал детей за ошибки, сообщает «КП — Новосибирск». По словам старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних НСО Олеси Булавкиной, решение суда еще может быть обжаловано в случае, если оно не удовлетворит прокуратуру. В апреле против Подгорного завели дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и жестоком обращении с детьми (ст. 156 УК РФ).

Было установлено в ходе следствия, что тренер в период с осени 2021 года по 10 января 2022-го во время занятий своему воспитаннику 2009 года рождения наносил телесные повреждения по различным частям тела, когда тот неправильно выполнял упражнения. <...> 26 декабря 2022 года мировой суд Заельцовского района прекратил дело, применив меру уголовно-правового характера в виде штрафа. Тренера оштрафовали на 20 тысяч рублей. Потерпевшая сторона согласилась с мерой, принятой судом, — сообщила Булавкина.

На время следствия тренер был отстранен от работы, сможет ли он в дальнейшем вернуться к занятиям по гимнастике с детьми, пока неизвестно. По данным газеты, наставник компенсировал родителям пострадавшего мальчика моральный ущерб и возместил затраты на лечение ребенка.

Ранее в Сочи возбудили уголовное дело против 53-летней воспитательницы детского сада, которую вместе с ее коллегой заподозрили в избиении детей с аутизмом. Из-за своего недуга ребята не могли ни о чем рассказать своим родителям. Одна из матерей заподозрила неладное, когда ее девятилетняя дочь начала закрываться руками от любого прикосновения. Факты издевательств вскрылись после изучения записей с камер, установленных в учреждении.