Тренер «Динамо» умер на футбольном поле в разгар турнира в Сочи

Фото: ФК «Динамо»

Егор Кашин

Тренер детской партнерской школы «Динамо» Егор Кашин погиб во время футбольного матча в Сочи, сообщает академия «Динамо» им. Л. И. Яшина. Там выразили соболезнования родным и близким 23-летнего специалиста.

Наша франшиза потеряла прекрасного наставника юных ребят и друга, который был предан своему любимому делу. Это большая утрата для всей динамовской семьи, — сказано в публикации.

Как выяснил Telegram-канал Baza, Кашин умер 6 мая на товарищеском матче между тренерами «Динамо» и местной любительской командой. При счете 2:2 игрок команды соперников попал Егору локтем в висок. По предварительным данным, после удара у парня началось кровоизлияние в мозг. При этом окончательная причина смерти пока не установлена.

В 2022 году Кашин уже едва не погиб на футбольном поле. Во время тренировки ему стало плохо, после чего он потерял сознание, тогда парня удалось откачать.

В начале мая в Санкт-Петербурге на первенстве города по футболу 13-летний спортсмен молодежного клуба «Крылья» был госпитализирован с разрывом селезенки. Травму внутренних органов он получил во время игры. Уточняется, что подросток во время матча напоролся на колено соперника. Кроме разрыва селезенки третьей степени школьнику диагностировали тупую травму живота и ушиб грудной клетки.