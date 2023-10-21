Тренер спецназа попался на контрабанде запрещенных веществ SHOT: в Сыктывкаре арестовали тренера спецназа ФСИН за контрабанду анаболиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полицейские задержали в Сыктывкаре инструктора бойцов спецназа управления ФСИН по единоборствам, подозреваемый осуществлял контрабанду запрещенных веществ, сообщает Telegram-канал SHOT. 37-летний капитан внутренней службы заказал из Алма-Аты вещества, запрещенные к употреблению в спорте. Посылка с товаром попалась в руки таможенникам после пересечения ей казахстанско-российской границы.

Посылка содержала 33 грамма вещества, в которое входил тестостерон, а также 27 граммов станозолола, запрещенного в спорте сильнодействующего препарата, который используется в качестве допинга в бодибилдинге, боксе и других видах спорта. Заказ собрали в Алма-Ате, после чего отправили товар в Россию транспортной компанией. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы по статье о контрабанде сильнодействующих веществ.

По данным канала, спортсмен является постоянным участником и призером турниров по самбо и дзюдо, в 2016 году он стал победителем на чемпионате Европы по универсальному бою, проходившему в Румынии. Он также является наставником бойцов спецназа управления ФСИН по Республике Коми по единоборствам.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково сотрудники таможни обнаружили у 49-летней россиянки незадекларированные люксовые часы стоимостью 6 млн рублей. За контрабанду ювелирных изделий, относящихся к перечню стратегически важных товаров, женщине грозит крупный штраф и до семи лет лишения свободы.