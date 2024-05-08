Огромную георгиевскую ленту развернули на мемориале «Саур-Могила» в ДНР На мемориале «Саур-Могила» в ДНР развернули георгиевскую ленту длиной 300 метров

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Георгиевскую ленту длиной 300 метров развернули на мемориальном комплексе «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике, передает РИА Новости. Министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров пояснил, что активисты установили символ воинской доблести у подножия памятника на рассвете в преддверии 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня в преддверии 9 Мая активная молодежь Донецкой Народной Республики из разных муниципалитетов ДНР приехала сюда в четыре часа утра, чтобы растянуть георгиевскую ленту вдоль всего нашего знаменитого мемориального комплекса «Саур-Могила», — сказал он.

Мемориал в честь бойцов Красной армии открыли на кургане Саур-Могила после реставрации в сентябре 2023 года и приурочили к 80-летию освобождения Донбасса. Там также появился монумент в память о командире российского взвода с позывным Медведь Олеге Гришине, который в 2014 году штурмовал и удерживал высоту, сообщает ОТР.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что восстановление памятников в честь бойцов является «вкладом в будущее».

Реконструкция мемориала на кургане велась с начала лета. На центральной оси Саур-Могилы расположена зона с мемориальными табличками с фамилиями бойцов Красной армии, которые в 1943 году штурмовали немецкие оборонительные позиции. Мемориал был отреставрирован.