Трехметрового питона нашли в лесу в Подмосковье

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В подмосковной Балашихе грибники нашли в лесу трехметрового питона, сообщает «360». На опубликованных в Сети кадрах видно, что змея была обнаружена в специальном аквариуме. На место выехали спасатели, после осмотра питона передали в ветеринарную клинику.

Трехметровую змею нашли 24 сентября недалеко от села Новый Милет в Балашихе. Ветеринары отметили, что питон выглядит сытым и здоровым, он не ядовит.

Сотрудники ветклиники оставили «подкидыша» у себя. Они планируют подготовить ему специальный вольер, — рассказал начальник дежурного караула «Мособлпожспаса» Игорь Уткин.

Ранее сообщалось, что в столичном Южном Бутово редкая ядовитая змея филиппинская куфия укусила 28-летнего мужчину.

До этого годовалую девочку госпитализировали в Подмосковье после укуса змеи. Предположительно, на ребенка напала гадюка, когда та играла на траве. Врачи сообщили, что у нее развился отек Квинке. Ребенка экстренно отвезли в токсикологическое отделение областной больницы.

Также сообщалось о нападении змей на двух детей в Московской области. Маленького ребенка укусили в деревне Быково в Павлово-Посадском городском округе, а подростка — под Подольском. В обоих случаях нападения произошли на придомовых территориях.