Трехмесячный младенец выпал из коляски и впал в кому NGS: в Новосибирской области ребенок впал в кому после падения из коляски

В Новосибирской области трехмесячный ребенок впал в кому после падения из коляски в Каргатском районе, сообщило сетевое издание NGS.RU со ссылкой на общественного деятеля Анну Тажееву. При этом 21-летняя мать малыша не сразу вызвала врачей, поскольку не могла найти фельдшера, в результате младенца госпитализировали только через сутки. Ребенка доставили в областную больницу при помощи санавиации.

У ребенка начались судороги, мать долго искала телефон фельдшера, к вечеру позвонила, из-за этого ребенка через сутки госпитализировали. Из местной больницы санавиацией ребенка отправили в областную больницу, — рассказала Тажеева.

Согласно предварительной информации, ребенка уже переводят из реанимации в палату. Прокуратура региона начала проверку по факту травмирования младенца, она оценит работу органов системы профилактики с семьей, после чего будут приняты меры реагирования.

Ранее СМИ сообщали о смерти недоношенного ребенка в Сочи, родители которого отказались везти его в больницу. Младенец родился на 28-й неделе беременности в домашних условиях, его мать решила не ехать в роддом, она также не состояла на учете у врача.