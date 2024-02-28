Трехлетняя девочка в Дагестане напоила младшего брата химикатами В Дагестане трехлетняя девочка напоила брата средством для мытья плит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трехлетняя девочка в Дагестане напоила младшего брата средством для мытья плит, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Ребенок получил ожоги пищевода. Сейчас он в стабильном состоянии и находится под присмотром врачей.

По данным канала, инцидент произошел после того, как 22-летняя мать оставила детей без присмотра на пару минут. Девочка нашла бутылку с химическим средством на кухне и дала ее младшему брату. Мальчик сделал пару глотков и тут же начал плакать от боли, кожа вокруг губ покраснела.

Женщина вызвала скорую. Канал уточняет, что в отношении нее могут составить протокол об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Ранее трехлетний малыш попал в больницу, выпив капли для глаз бабушки. Инцидент произошел в поселке Лебяжье Ленинградской области. Врачи забрали ребенка в тяжелом состоянии. У него диагностировано острое пероральное отравление.

До этого в Москве полуторагодовалый ребенок отравился таблетками для сердца, оставленными родителями на кухонном столе. Мать малыша вызвала скорую, приехавшие медики констатировали смерть. Препарат, которым отравился ребенок, применяется при лечении аритмии и тахикардии.