Трехлетняя девочка убежала из детсада и попала на видео В подмосковном Щелково трехлетняя девочка сама ушла домой из детсада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трехлетняя малышка из Подмосковья сбежала из детского сада, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, воспитатели и нянечки не замечали ее пропажу 40 минут, теперь в случившемся разбирается прокуратура.

Инцидент произошел в учреждении «Малышок» в Щелково. Девочка по имени Алена самостоятельно оделась около своего шкафчика, после чего вышла за чужой мамой, которая открыла калитку, с территории детсада. Все это время ни один взрослый не обратил внимание на гуляющего в одиночестве малыша.

Возле ж/д путей маленькую Алену заметила одна из соседок, которая смогла найти номер ее мамы и рассказать о случившемся. Сама девочка объяснила, что ушла из садика после ссоры с другой девочкой.

Ранее воспитательница детского сада в городе Вилючинске Камчатского края во время прогулки протащила одного из маленьких детей волоком за капюшон по снегу. Прокуратура Вилючинска организовала проверку по факту грубого отношения к ребенку. Предварительно, это произошло 11 января в детском саду «Морячок».

До этого уголовное дело возбудили в отношении воспитательницы частного детского сада в Уссурийске, которая затыкала рот ребенку одеялом. По словам матери пострадавшего мальчика, сотрудница детсада оправдалась тем, что не хотела, чтобы ребенок мешал спать другим. О происшествии женщина узнала от родителей друга своего сына.