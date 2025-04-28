Трехлетняя девочка попала в реанимацию, выпив неизвестную жидкость Врачи Петербурга спасают трехлетнюю девочку, отравившуюся неизвестной жидкостью

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге трехлетняя девочка попала в реанимацию, отравившись неизвестной жидкостью, пишет Neva.Today. Ребенок нашел бутылку во время прогулки с матерью в парке Интернационалистов.

Женщина обратилась в отдел полиции, рассказав о произошедшем, сообщило издание. Правоохранители установили, что ребенок отравился по недосмотру матери.

По факту случившегося полицейские начали проверку. Сейчас состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Ранее в Санкт-Петербурге пятилетняя девочка выпила дома два стакана пива и попала в больницу. У ребенка диагностировали «токсическое действие этанола».

До этого в Санкт-Петербурге госпитализировали полуторагодовалого мальчика, который случайно отравился жидкостью для снятия ресниц. Малыш поступил в больницу с токсическим действием мыл и детергентов, его состояние оценили как тяжелое.