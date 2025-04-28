В Санкт-Петербурге трехлетняя девочка попала в реанимацию, отравившись неизвестной жидкостью, пишет Neva.Today. Ребенок нашел бутылку во время прогулки с матерью в парке Интернационалистов.
Женщина обратилась в отдел полиции, рассказав о произошедшем, сообщило издание. Правоохранители установили, что ребенок отравился по недосмотру матери.
По факту случившегося полицейские начали проверку. Сейчас состояние ребенка оценивается как тяжелое.
Ранее в Санкт-Петербурге пятилетняя девочка выпила дома два стакана пива и попала в больницу. У ребенка диагностировали «токсическое действие этанола».
До этого в Санкт-Петербурге госпитализировали полуторагодовалого мальчика, который случайно отравился жидкостью для снятия ресниц. Малыш поступил в больницу с токсическим действием мыл и детергентов, его состояние оценили как тяжелое.