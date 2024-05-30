Трехлетняя девочка из Бурятии засунула в глаз бусину

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В Бурятии трехлетняя девочка во время игры засунула в глаз бусину, спасать зрение ребенку пришлось заведующей офтальмологическим отделением Детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ, пишет «МК в Бурятии». Как рассказала мать девочки, врач обнаружила и извлекла инородный предмет. По ее словам, медик впервые за свою практику столкнулась с подобным случаем.

Врач-офтальмолог не могла поверить и сказала, что это первый случай в ее долгой практике. Можно ожидать, что ребенок затолкает бусину в нос или в ухо, но как можно было поместить ее в конъюнктивальный мешок? — уточнила местная жительница.

Согласно имеющимся данным, девочка загнала инородный предмет в глаз, когда играла дома с бусами и порвала их. После этого она испытала боль и начала кричать. После операции ребенка отправили домой. Маленькой пациентке назначили антибактериальную терапию в качестве лечения.

Врачи Ивано-Матренинской детской клинической больницы ранее провели операцию двухлетней девочке, которая проглотила миниатюрную копию крейсера «Аврора». Опасный для организма предмет находился в нижней трети пищевода ребенка.

Похожий случай произошел в Тюмени, где врачи помогли четырехлетнему мальчику, в горле которого во время игры застрял кусок пластилина. Из-за него ребенок в течение нескольких дней не мог есть и глотать. Медики провели операцию под общим наркозом.