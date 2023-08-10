Трехлетний ребенок выпал из окна в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Народной улице в Невском районе Санкт-Петербурга трехлетний ребенок выпал из окна кухни. Источник в правоохранительных органах сообщил СМИ, что пострадавший мальчик находился дома вместе с матерью, которая не смогла уследить за ребенком.

Как уточняет издание, мальчик залез на подоконник и потерял равновесие, из-за чего выпал из окна кухни. Ребенка обнаружили прохожие, которые сразу вызвали скорую помощь.

Пострадавший мальчик был госпитализирован. Врачи диагностировали у него многочисленные ушибы, травму головы и сотрясение мозга. Его состояние оценивается как очень тяжелое

В Барнауле ранее девочка выпала с шестого этажа из окна многоквартирного дома. Очевидица произошедшего рассказала, что на вид ребенку было около пяти лет. Девочку госпитализировали. Свидетельница случившегося уточнила, что семья пострадавшей часто выпивала, из-за этого соседи постоянно вызывали полицию, а также обращались в подразделение по делам несовершеннолетних.

6 августа семилетний мальчик выпал с третьего этажа недостроенного здания в Краснодаре. По предварительным данным, ребенок играл вместе с друзьями в футбол, в какой-то момент у него закружилась голова, и он сорвался вниз. Пострадавший был госпитализирован в детскую краевую больницу с многочисленными травмами.