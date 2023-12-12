Трехлетний ребенок в Петербурге выпил средство для снятия лака Девочка в Петербурге выпила средство для снятия лака и попала в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трехлетнюю девочку госпитализировали в Санкт-Петербурге после того, как она выпила средство для снятия лака, сообщает РЕН ТВ. Ребенка доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 5 имени Н. Ф. Филатова. У нее диагностирован химический ожог ротовой полости и пищевода.

Девочка находится в состоянии средней степени тяжести, — приводит телеканал слова источника.

Ранее в Москве после употребления жидкости для снятия лака умер пенсионер. Он перепутал ее с лекарством. 65-летнему мужчине сразу же стало плохо, его госпитализировали, врачи боролись за его жизнь около недели. Тем не менее он скончался от токсического действия разъедающих веществ.

До этого двое первоклассников в Старом Осколе Белгородской области отравились, выпив жидкость для электронных сигарет. Вещество им передал неизвестный мужчина возле школы. Сейчас жизни и здоровью мальчиков ничего не угрожает. Тогда по данному факту правоохранители начали проверку.

Летом в Иркутской области врачи провели операцию ребенку, который случайно выпил бытовую химию. Последствия попадания в организм щелочной жидкости были серьезные — пищевод приобрел рубцовую структуру, произошло сужение до полного исчезновения пищеводной трубки. Тем не менее медикам удалось спасти пострадавшего.