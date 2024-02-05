Трехлетний ребенок в Ленобласти впал в кому после стакана водки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция в Выборге Ленинградской области выясняет обстоятельства алкогольного отравления трехлетнего ребенка, сообщает портал 78.ru. Как отмечается, мать взяла его с собой на день рождения подруги. Во время застолья он перепутал посуду и выпил спиртное. Ему стало плохо, он потерял сознание, а к приезду медиков впал в кому.

Сейчас ребенок находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. При этом точный диагноз медики пока не поставили.

Ранее в Москве годовалый мальчик попал в больницу с сильным отравлением после того, как откусил стебель комнатного цветка. Малыш находился с матерью в квартире. Оставшийся без присмотра мальчик схватил на полке цветок молочая и откусил стебель. Женщина забрала у сына растение, но яд успел проникнуть в его организм. Медики скорой экстренно госпитализировали мальчика и успели оказать ему необходимую помощь.

До этого двухлетний мальчик из Санкт-Петербурга получил ожог пищевода после того, как выпил содержимое подаренного ему набора «Юный химик». Инцидент произошел в тот момент, когда мама мальчика отвернулась. Прибывшие на вызов врачи экстренно госпитализировали малыша в тяжелом состоянии.