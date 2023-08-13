Трехлетний ребенок утонул на территории гостиницы в Калининградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трехлетний ребенок утонул в декоративном водоеме, не предназначенном для купания, на территории гостиничного комплекса в поселке Рыбачий, сообщает в Telegram-канале СУ СК России по Калининградской области. По предварительным данным следствия, оставшись без присмотра взрослых, малыш упал в пруд, постояльцы гостиницы достали его, но откачать не смогли.

По предварительным данным, малыш с мамой находился на территории гостиничного комплекса. Оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, ребёнок упал в декоративный водоём, не предназначенный для купания. Посетителями комплекса он был извлечен из воды, однако реанимационные мероприятия результата не принесли, — отмечается в сообщении.

Следователи работают на месте происшествия. Организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Установление обстоятельств гибели ребенка контролирует местная прокуратура. На месте ЧП находится прокурор Зеленоградского района Михаил Львов. Прокуратуре предстоит выяснить, как в гостиничном комплексе исполнялось федеральное законодательство.

Ранее сообщалось, что шестилетняя девочка из Санкт-Петербурга утонула в Гореловском озере, пока ее родители распивали спиртное. Через некоторое время они заметили пропажу ребенка, после чего начали его искать. Девочка была найдена в воде, ее доставили в ближайшую больницу, где была констатирована смерть.