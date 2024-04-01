Трехлетний ребенок умер в Бурятии из-за передозировки парацетамолом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Бурятии скончался трехлетний ребенок, получивший тяжелое поражение печени при самостоятельном лечении родителями ОРВИ, сообщили в Детской республиканской клинической больнице. Ранее сообщалось, что малыша несколько дней лечили парацетамолом.

Врачи сделали все, что смогли. Но ребенок с поражением печени умер, организм не справился с осложнениями, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенка бортом санитарной авиации экстренно направили на операцию по трансплантации печени в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова. Однако его организм не справился и врачам не удалось спасти его жизнь.

Максимальная дозировка парацетамола составляет 140 мг на 1 кг веса ребенка. При этом, как сообщалось ранее, пострадавшему в течение двух дней давали 200 мг лекарства на килограмм веса. Медики пришли к выводу, что единственной возможностью спасти ребенку жизнь является пересадка органа.

До этого в Санкт-Петербурге умер младенец после того, как ему сделали плановую прививку от полиомиелита. По словам родителей, они вызывали скорую помощь трижды, медики делали ему жаропонижающие уколы. На третий раз его забрали в больницу, где он и скончался.