Трехлетний малыш умер после прогулки с дедушкой и бабушкой в Лодейном Поле Трехлетний ребенок в Ленобласти умер от аллергии на холод

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Трехлетний ребенок скончался после того, как сходил на прогулку с дедушкой и бабушкой в городе Лодейное Поле Ленинградской области, сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, причиной смерти малыша стала аллергия на холод.

По предварительным данным, причиной смерти стала острая аллергическая реакция на отрицательную температуру воздуха, — сообщил источник.

После прогулки родственники пришли домой. Раздевая ребенка, мать заметила, что он не дышит.

Женщина вызвала скорую, сообщив, что у ее сына течет кровь из носа и он хрипит. Врачи не смогли ему помочь. По словам родственников, во время прогулки ребенок не падал. Точную причину смерти установят по результатам экспертизы.

В декабре в Новосибирске девочка провалилась в глубокую яму в 20-градусный мороз, где пролежала несколько часов. Ребенок получил обморожение пальцев на руках и ногах, его доставили в больницу на скорой. Полиция проводила проверку.

В конце декабря в Екатеринбурге женщина и ребенок попали в больницу с обморожением. Их обнаружили возле жилого дома без верхней одежды, на тот момент женщина уже почти не могла двигаться. Правоохранителям предстояло выяснить, как они оказались на улице в легкой одежде.