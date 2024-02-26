Трехлетний малыш попал в больницу, выпив капли для глаз бабушки Трехлетний ребенок в Ленобласти выпил капли для глаз бабушки и попал в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трехлетний ребенок попал в больницу после того, как выпил капли для глаз бабушки, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент произошел в поселке Лебяжье Ленинградской области. Врачи забрали малыша в тяжелом состоянии и сейчас борются за его жизнь. У него диагностировано острое пероральное отравление.

Ранее сообщалось о госпитализации в Москве подростка с отравлением после того, как он съел мухоморы. 17-летнего парня доставили в токсикологическое отделение детской больницы. Правоохранители проводят проверку инцидента.

До этого в Санкт-Петербурге в детскую больницу попал шестилетний мальчик, съевший несколько листов комнатного растения. Горшок с растением находился в квартире. Острое отравление было вызвано ядом диффенбахии.

В январе в Москве полуторагодовалый ребенок отравился таблетками для сердца, оставленными родителями на кухонном столе. Мать малыша вызвала скорую, приехавшие медики констатировали смерть. Препарат, которым отравился ребенок, применяется при лечении аритмии и тахикардии.

В Брянской области шестилетняя девочка умерла спустя несколько дней после того, как отравилась напитком в новогоднюю ночь. Врачи сразу после отравления отправили ребенка домой. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.