Трехлетний мальчик утонул в бассейне в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Трехлетний мальчик найден мертвым в бассейне одной из саун в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба Следственного комитета Новгородской области. Там уточнили, что ребенок пришел в сауну вместе с родителями.

Сейчас на месте трагедии работают специалисты и следователь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Кроме того, СК проводит проверку по факту гибели ребенка в бассейне.

Ранее одиннадцатилетняя девочка погибла во время игр с «ватрушкой» в селе Шелаболиха Алтайского края. Друзья по очереди скатывались с обледеневшей горки, во время спуска одну из школьниц занесло и она врезалась в бетонный столб. От полученных травм ребенок скончался.

До этого в Челябинской области в канализационный люк на глазах у матери провалился двухлетний ребенок. На помощь мальчику бросился его отец, который прыгнул в колодец и вытащил сына. По словам женщины, ребенок отделался царапинами, однако сильно испугался. В Уфе тем временем задержали местную жительницу, подозреваемую в убийстве своего трехлетнего сына. По версии следствия, обвиняемая до смерти избила ребенка, потому что он мешал ей спать. Женщина попыталась соврать, что малыш умер, свалившись в верхнего яруса кровати, однако криминалисты быстро опровергли эту версию.