Трехлетний мальчик наглотался таблеток, перепутав их с конфетами В Дагестане трехлетний мальчик перепутал таблетки с конфетами и отравился

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В Дагестане госпитализировали трехлетнего ребенка после того, как он проглотил слишком много таблеток, сообщает Telegram-канал Mash Gor. По его информации, мальчик перепутал лекарство с конфетами и употребил в шесть раз выше допустимой дозы.

Как передает канал, ребенок вместе с семьей гостил у родственников в Джалгане. Во время игры с ребятами он зашел на кухню и увидел яркие пластинки, которые оказались таблетками для улучшения мозговой деятельности и восстановления кровообращения. Мальчик проглотил сразу несколько штук. Реакция на лекарство у него началась не сразу. Только спустя час он пожаловался на боли в животе, его также знобило и клонило в сон. Ребенка отвезли в больницу, где ему сделали промывание желудка. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Полиция начала проверку в отношении родителей.

Ранее в Санкт-Петербурге 16-летняя девочка в тяжелом состоянии попала в больницу из-за отравления медикаментами. Девушка хотела быстро скинуть вес и выпила сразу шесть таблеток двух препаратов. Врачи диагностировали у нее острое отравление. По предварительной информации, школьница употребила слабительные и мочегонные средства.