Гильза отлетела в голову трехлетнему ребенку на шоу каскадеров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Трехлетний ребенок получил травму после того, как ему в голову отскочила гильза от выстрела на шоу каскадеров в Челябинске, рассказала бабушка пострадавшего. По ее словам, которые цитирует группа «Свежие новости Челябинска» во «ВКонтакте», организаторы шоу не принесли ей и ребенку извинений, вместо этого лишь нагрубили. По факту произошедшего ведется проверка.

Были на шоу «Тачки» у ТРК «Родник». Во время шоу, когда стреляли, отлетела гильза в голову внуку. Помощь нам не оказали, нагрубили, — сказала женщина.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе и предварительных результатах проверки инцидента, произошедшего на шоу каскадеров в Челябинске.

Ранее в подмосковной Кубинке во время соревнований по стрельбе ранили семилетнего мальчика. По предварительным данным, мальчик пострадал во время одного из этапов стрельбы из пневматического оружия. Ребенка экстренно госпитализировали в местную больницу в состоянии средней тяжести.