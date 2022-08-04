Трехлетнего ребенка нашли в тайге спустя двое суток после исчезновения

Фото: vk.com/la_vologda

Трехлетний мальчик Егор Новолоцкий из деревни Морозовица Вологодской области ушел на прогулку, но заблудился в близлежащей тайге. Поисково-спасательным отрядам удалось отыскать пропавшего ребенка только спустя двое суток, передает KP.RU.

Егор начал проситься гулять. Мы тогда с ним вдвоем дома были. И тогда я ему разрешила перед домом поиграть на улице. Он все время был у меня перед глазами. Я готовила и за ним присматривала. А в какой то момент смотрю в окно — его нет, — вспомнила мама мальчика Марина Новолоцкая.

Местные жители обыскали окрестности, а вечером обратились к участковому с просьбой помочь найти ребенка. К поискам подключились местные жители и поисково-спасательные отряды. Мальчика удалось найти в лесу благодаря оставленным им следам и предметами одежды, которые тот снимал по пути из-за жары или шока.

Он даже сказать ничего не мог. Я сбросил спасжилет, накинул на него, прибежали все остальные, закутали его в термоодеяло и эвакуировали в больницу. Почему он скинул одежду? Трудно сказать, может, днем было жарко идти, может от шока. Но замерзший он был капитально, — рассказал нашедший мальчика Игорь Бурмистров.

Ранее на Кубани волонтеры нашли 82-летнего пенсионера Виктора Ещенкова, пропавшего в лесу шесть дней назад. Все это время изнуренный мужчина скитался по лесу один, без еды и воды. Сейчас он проходит курс восстановительных капельниц, угрозы жизни нет, сообщили родственники.