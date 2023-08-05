Траур объявлен в Якутии после смерти первого президента республики

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев

Глава Якутии Айсен Николаев объявил в регионе трехдневный траур в связи со смертью первого президента республики Михаила Николаева, говорится в Telegram-канале оперативного штаба Якутии. Он будет действовать с 5 по 8 августа.

Глава Якутии объявил траур 5–8 августа в связи с кончиной первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева, — говорится в сообщении.

Айсен Николаев ранее сообщил, что первый президент Якутии скончался в возрасте 85 лет. Главой республики Михаил Николаев стал в 1991 году, тогда он набрал 76,7% голосов избирателей. В 1996 году Николаев был переизбран на второй срок. После президентства назначен представителем в Совете Федерации Федерального собрания России от правительства Якутии.

Ранее стало известно, что супруга советского и латвийского композитора Раймонда Паулса, Лана Паула (Светлана Епифанова), умерла на 85-м году жизни. По информации издания, она скончалась после тяжелой болезни. Соболезнования по случаю смерти Ланы Паулы принесли многие известные личности. В их числе певица Динара Рудане и теледива Яна Дулевска. Паула имела большое влияние на творчество супруга. Паулс посвятил ей песню, которую назвал Lana.