Трех работников кладбища на Кубани подозревают в двойном убийстве

Фото: НАК

Тела двух мужчин обнаружили в лесополосе рядом с селом Новопавловка в Краснодарском крае, сообщил Пятый канал. Правоохранители считают, что в убийстве замешаны три работника кладбища.

По данным следствия, они устроили драку с двумя погибшими из-за ревности. В ходе конфликта работники кладбища задушили одного мужчину и зарезали второго. После жестокого убийства они вывезли тела за территорию села в лесополосу. Чтобы погибших не нашли, их присыпали землей.

В ходе осмотра места, где были обнаружены тела, полицейские также нашли топор. Его отправят на экспертизу, чтобы установить, имеет ли он отношение к произошедшему.

По данным канала, один из подозреваемых имеет судимость по статье 105 УК РФ («убийство двух и более лиц»). Если вина будет доказана, то преступникам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Тем временем в Хабаровске супружеская пара зарезала знакомого за попытку флирта. По версии следствия, обвиняемые убили своего товарища, когда тот начал ухаживать за чужой женой. Тело мужчины они выбросили из окна, после чего убрали следы крови и легли спать.

Момент падения тела из окна попал на камеру видеонаблюдения. Труп был обнаружен лишь к утру владельцем автомобиля, на который он приземлился.