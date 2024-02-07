Трех пенсионерок застрелили в Подмосковье «112»: тела трех застреленных пенсионерок нашли в подмосковной деревне Свитино

Тела трех пенсионерок обнаружили в частном доме в подмосковной деревне Свитино, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, пожилые женщины скончались в результате огнестрельных ранений.

Как передает канал, убийство произошло 5 февраля, а тела были обнаружены сегодня. Мотивы преступника пока неизвестны. Ведется следствие.

По данным MK.RU, погибшими являются две 68-летние сестры-близнецы и 65-летняя женщина, занимавшаяся частным предпринимательством. Их тела обнаружил сосед. По предварительным сведениям, в убийстве подозревается знакомый пенсионерок.

Ранее в подмосковном Домодедово задержали местного жителя, который подозревается в убийстве водителя автомобиля скорой помощи. Преступление произошло в поселке Востряково, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно данным следствия, конфликт между 56-летним мужчиной и 33-летним водителем произошел на фоне личной неприязни. Во время ссоры подозреваемый выстрелил в оппонента их сигнального пистолета, тот скончался на месте от ранения в область шеи.

В Краснодарском крае ранее предъявили обвинение в убийстве 14-летнему подростку, который застрелил из ружья 54-летнюю опекуншу. По данным следователей, мальчик поссорился с женщиной на бытовой почве, после чего произвел в нее два выстрела. От полученных ран она скончалась на месте.