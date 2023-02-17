Поездка на рыбалку закончилась для трех омичей в морге

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В палатке на льду озера Салтаим в Омской области нашли мертвыми трех рыбаков, по данному факту начата доследственная проверка, сообщается в заявлении регионального управления СК. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом: криминалисты установили, что мужчины использовали для обогрева газовую горелку.

Установлено, что трое жителей рабочего поселка Павлоградка, 1979-го, 1963-го и 1962-го годов рождения, приехали на озеро для рыбалки и установили палатку на льду. <...> По предварительным данным, смерть мужчин наступила от острого отравления угарным газом, — сообщает омский Следком.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка, по итогам вынесут процессуальное решение. В СК также призвали граждан соблюдать безопасность при использовании газового оборудования.

На прошлой неделе в Омске скончалась 32-летняя женщина, которая умерла в больнице от ожогов. За пару недель до этого ее облил спиртом и поджег ее 35-летний сожитель, ранее судимый. В отношении мужчины возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.