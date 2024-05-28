Трех красноярцев подозревают в легализации сотен мигрантов ФСБ: трех жителей Красноярска подозревают в легализации более 500 мигрантов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Троих жителей Красноярска заподозрили в легализации более 500 мигрантов с прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. По версии ведомства, они организовали незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, а также о знании основ законодательства и истории России. Документы нужны для предоставления в миграционные органы и оформления вида на жительство, уточнили в ФСБ. Фактически большая часть иностранцев знаниями не обладала.

Своими действиями фигуранты с 2023 года легализовали более 500 иностранных граждан, — говорится в сообщении.

Выполняются следственные и оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются другие факты противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Приморье задержали организаторов незаконной миграции иностранных граждан из стран Центральной Азии. В управлении ФСБ России по региону отметили, что противоправной деятельностью занималась межэтническая группа. Возбуждено дело об организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), задержанные фигуранты взяты под стражу.