Трех детей госпитализировали после купания в бассейне под Тюменью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Трое детей доставили в больницу с базы отдыха в Тюменской области, сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры. Отмечается, что несовершеннолетние почувствовали себя плохо после купания в бассейне.

Дети пребывали на базе отдыха вместе со взрослыми. Приехавшие на место происшествия медики осмотрели 13 несовершеннолетних. Трех детей 2012, 2015 и 2016 годов рождения госпитализировали. В настоящее время врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

По факту произошедшего Тюменским МСО СУ СК России по Тюменской области организована проверка. Прокурор области Владислав Московских поручил установить причины и обстоятельства инцидента. Кроме этого, следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц базы отдыха, отмечается в пресс-службе.

Ранее стало известно, что десять юных спортсменов из Москвы госпитализировали в городскую больницу в Сочи после посещения сауны с бассейном в санатории «Аврора». Всего в оздоровительном учреждении находилось 14 детей и семь сопровождающих тренеров из столицы. Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды из двух бассейнов, данные о случившемся направлены в прокуратуру Краснодарского края.