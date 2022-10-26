Трех браконьеров отправят под суд за попытку убить пограничника Трех браконьеров отправят под суд на Камчатке за покушение на пограничника

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

На Камчатке трое местных жителей отправятся под суд за то, что выбросили в холодную воду пограничника, прибывшего на их судно с проверкой. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Там также уточнили, что пограничнику удалось спастись.

По имеющимся данным, инцидент произошел в марте текущего года. В одной из акваторий в районе Петропавловска-Камчатского представители пограничной службы обнаружили маломерное судно, осуществлявшее выгрузку краба, выловленного, предположительно, браконьерским способом. Один из сотрудников ведомства поднялся на корабль для составления протокола. Однако находившиеся на судне рыбаки отказались выполнять требования о проверке и попытались скрыться на моторной лодке в акваторию Авачинской губы.

При пресечении сотрудниками пограничного управления противоправной деятельности фигурантов последние, действуя группой лиц, применили в отношении одного из них физическую силу — сбросили потерпевшего за борт в холодную воду на значительную глубину, — говорится в сообщении.

Пограничнику удалось доплыть до причала, там ему была оказана медицинская помощь. В отношении злоумышленников возбуждено дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Подозреваемые своей вины не признают.

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