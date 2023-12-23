Требовавший оформления инвалидности пациент устроил погром в поликлинике Челябинец разгромил кабинет врача, требуя признать его инвалидом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинске мужчина устроил погром в поликлинике, требуя, чтобы ему оформили инвалидность, сообщает 74.RU. Для его усмирения пришлось вызывать охрану.

Инцидент произошел в поликлинике №5, в кабинете неотложной медпомощи. По словам врача, пришедший на прием мужчина заявил о перенесенном семь лет назад инсульте и потребовал оформить ему инвалидность. В ответ на вопрос о самочувствии он показал медику листок с выписанными симптомами.

Когда врач попыталась уточнить, какие у него жалобы на здоровье в настоящий момент, мужчина разозлился и стал ругаться матом. Кроме того, он повредил в кабинете мебель технику.

Прибывшие по вызову двое сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП) обезвредили агрессивного мужчину и передали сотрудникам полиции. В городском управлении МВД ресурсу рассказали, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Челябинска буйный мужчина подрался с тремя бригадами скорой помощи. Медиков вызвали родственники мужчины, когда тот пожаловался на головную боль. Однако пациент начал неадекватно себя вести. В итоге успокоить его смогли только правоохранители.